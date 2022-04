Thuin: le retour du marché des artisans locaux

Créé voici quelques années, le marché des producteurs et artisans locaux reprend dès ce samedi, de 14h à 18h. Il aura lieu tous les deuxièmes samedis du mois d’avril à octobre (en mai, il sera avancé au 7 en raison de la St-Roch). c’est ainsi l’occasion de mettre en contact le consommateur et les producteurs régionaux. Au fil des ans, l’initiative s’est bien enracinée sous les pavés de la place du Chapitre. De nouveaux artisans et producteurs sont annoncés, à côté, entre autres, de la grainothèque.