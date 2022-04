Thuin: personne n'a eu Zouav au festival de la bière

L’idée était de réunir les amateurs de bonnes bières artisanales et de partager un moment festif et convivial autour d’une passion commune. Une quinzaine de brasseries et microbrasseries, dont cinq se situent dans un rayon de 30 kilomètres de l’ancienne abbaye cistercienne, ont proposé et présenté leurs produits.

Deux jours durant, les zythologues de tout poil ont goûté, échangé partagé sur les productions de saisons, stouts, blanches, IPA, ambrées ou autre triples blondes.

La Mine, une triple de caractère

Parmi les stands, nous découvrons Julien Blondiaux et Cédric Ternet. Amis d’enfance, ils se sont connus à l’athénée de Thuin. L’un est agent de sécurité, l’autre travaille dans la communication mais ils partagent la même passion de la bière au point de participer à des ateliers il y a trois ans. De là est née l’idée de développer leur propre recette. Ainsi est née la Mine."Mon grand-père vendait du charbon du bois du cazier et puis il y a l’expression “se foutre une mine” (NDLR, une bonne cuite). Nous voulions développer une bière assez typée. Nous utilisons cinq malts belges. Nous travaillons avec la Manufacture Urbaine qui nous brasse notre produit",explique Cédric. Le breuvage est une belle réussite. Pas trop d’amertume mais un long goût caramélisé qui en fait une bière de caractère. Côté production, on est loin des brasseurs à gros débit. La première année, 1200 bouteilles ont été écoulées chez des commerçants locaux qui vendent des produits artisanaux, chez des restaurateurs ou des clubs sportifs: "Nous fonctionnons avec le bouche-à-oreille".

Un produit de luxe menacé?

Si la bonne humeur et la convivialité étaient de mise durant ces deux journées, les professionnels du milieu restent attentifs à l’évolution de la situation du conflit en Ukraine et surtout des conséquences à court terme sur le secteur brassicole. Guillaume Legrain travaille à la brasserie du Val de Sambre, qui brasse notamment les bières de l’Abbaye d’Aulne. La production est nettement supérieure à celle des nano-brasseurs:"Ce qu’ils brassent en un an, nous le faisons en une semaine. Il n’empêche, le concept reste le même et les préoccupations aussi. Il n’y a pas de concurrence entre nous. On est plutôt là pour s’entraider".

Face à la flambée des prix actuels, cette entraide est bien nécessaire. "Pour les plus grosses brasseries, nous fonctionnons sur des contrats annuels donc il n’y a pas trop d’impact mais pour les plus petits brasseurs qui achètent au fur et à mesure de leurs brassins, cela va devenir problématique d’autant que l’Ukraine est un gros producteur céréalier".