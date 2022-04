Ils causent sur des livres, à la Maison de l'Imprimerie de Thuin

Une expo présente en ce moment une série de livres anciens à la Maison de l’Imprimerie de Thuin. Pierre-Jean Foulon et Grégory Marszalkowski ont présenté au public une sélection de livres "coups de cœur" issus des collections de la Maison de l’Imprimerie. Une trentaine de livres ont été choisis. Grégory, homme de théâtre et titulaire d’un master en Histoire de la Littérature, s’attardera sur les livres plus anciens tandis que le Thudinien Pierre-Jean (études en Philosophie et Lettres, en Histoire de l’Art…) donnera plus d’explications sur des publications plus contemporaines."C’est l’occasion d’aller plus en profondeur, de donner plus d’explications et de détailler certains ouvrages issus des collections. Nous avons tout de même des livres très anciens et très rares comme cette encyclopédie de Diderot et d’Alembert éditée en 4250 exemplaires vers 1782. Un millier de personnes ont travaillé pour créer ce fabuleux ouvrage, quel travail",témoigne Pierre-Jean.