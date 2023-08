Oncle et nièce au palmarès du jogging de Thuillies

La météo était idéale: un beau ciel bleu, une température agréable, pas trop chaude, idéale pour "taper un chrono" ou tout du moins prendre du plaisir, ce qui était l'objectif de la plupart des partants. La particularité ce sont les ruelles qui rendent le parcours original mais aussi "cassant". Mais cette 7e édition a rencontré une autre particularité: un oncle, Lorenzo Coniglio, et sa nièce, Laetitia, se sont imposés sur la longue distance.

Lorenzo a couru les 11.5 km en un peu plus de 41 minutes avec une minute d'avance sur John Smet. "Je peux dire que j'ai gagné facilement mais j'ai toujours maintenu un rythme soutenu, raconte-t-il. J'étais en deuxième position jusqu'au 1er kilomètre puis je suis passé en tête de course et l'ai conservée jusqu'au bout."

Le marathonien carolo prépare le semi de Marchienne (dans le nord de la France) qui se déroulera le 8 octobre. "J'espère réaliser un chrono de 1h14. Cette course de Thuillies s'intègrait parfaitement dans ma préparation. Je n'ai d'ailleurs que des choses positives à dire à son sujet. L'organisation était parfaite. Le tracé nécessite beaucoup de relances, les ruelles te forcent à ralentir et il faut sans cesse relancer."

Chez les féminines, Laetitia Coniglio a mis encore plus d'écart entre elle et ses poursuivantes. Elle aussi a un gros objectif en tête: le marathon de Rotterdam en 2024. "On espère qu'elle le fera en 3h05, poursuit Lorenzo qui est aussi son coach. Cette année elle l'a fait en 3h11'38. Faire un meilleur chrono est dans ses cordes. Elle est très endurante et à un potentiel pour approcher les 3 heures dans les années à venir. Actuellement on travaille beaucoup sa VMA."

Sur la courte distance, Benjamin Préaux a toutn aussi rapidement pris les devants. "Je me suis positionné en tête au 3e km pour terminer avec 41 secondes d'avance sur le deuxième. Je suis content de ma performance, sans entraînement spécifique."

LES PODIUMS

11.5 km

HOMMES:

1. Lorenzo Coniglio 41'13, 2. John Smet 42'11, 3. Maxime Lust 43'37.

FEMMES:

1. Laetitia Coniglio 49'46, 2. Margaux Pireau 52'01, 3. Sylvie Pletinckx 52'51.

6.1 km

HOMMES:

1. Benjamin Préaux 21'25, 2. Dorian De Groote 22'06, 3. Ricardo Dos Reis Monteiro 22'17.

FEMMES:

1. Maena Limelette 26'37, 2. Sansrine Cucu 30'12, 3. Céline Draux 30'32.

