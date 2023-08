Noha Rais Ali intraitable sur ses courts

Au Viking TC Chimay, les courts couverts ont été bien utiles pour abriter les rencontres du tournoi de simples. Un joueur local a particulièrement brillé en indoor: Noha Rais Ali (C30.5) a remporté ses deux tableaux. En messieurs 5, il a battu quatre adversaires bien mieux classés que lui (les C30.3 Ignace Bastin et Toine Pire, le C30.2 Bastien Van Lerberghe, le C30.1 Christophe Brousmiche) et en messieurs 6, il n’a perdu que six petits jeux en trois matchs. Ses adversaires n’ont pas à rougir de leur défaite: cette année Noha a joué 29 matchs et n’a concédé la défaite qu’à trois reprises !