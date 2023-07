Les dames du RTC Loverval remportent les interclubs

Chez les messieurs, c’est aussi la catégorie des 35 ans qui occupait le haut de l’affiche ce week-end et plus particulièrement celle des 35-5 dans laquelle figurait le TC Montagnard. L’adversaire était le RTC Chapelle. Malheureusement, la rencontre était mal embarquée après les simples puisque si Philippe Quertemont l’a emporté, Frédéric Tedaldi, Eddy Baccauw et Martin Vandenmeerssche ont perdu. Les deux formations (avec Franco Debartolo, Christophe Vandamme et Paul Froideville côté montagnard) se sont partagées les doubles. Les Chapellois l’emportent donc 4-2. Le TC Montagnard termine dans ses interclubs avec un titre, celui remporté par les messieurs 55-1.

Le TC Jamioulx peut encore en espérer un deuxième via ses messieurs 35-2 qui se sont qualifiés pour la finale après leur succès étriqué au Vautour. Thomas Broisson et Jonathan Legros ont rétabli l’égalité après les defaites de Jean-Étienne Bailleux et Arnaud Simon. Aucune des deux équipes n’avait l’avantage puisque les quatre matchs se sont joués en deux manches. Ce fut également le cas des doubles: victoire de Bailleux/Legros, défaite de Simon/Broisson. C’est donc le comptage des jeux qui a fait la différence: les Jameloviens en ont pris quatre de plus ! Les voilà donc en finale samedi prochain contre le RTC Ath !

Les Gerpinnois qualifiés, les Gosseliens éliminés

L’autre équipe de Jamioulx encore en lice quitte quant à elle la compétition: les 35-4 de Damien Galant et John Brocal ont perdu leur demi-finale contre Chapelle. Les Jumétois de Carmelo Lorena et Olivier Decalf qui visaient eux aussi l’accession en finale sont eux aussi éliminés, alors que c’était l’égalité parfaite après les simples avec les Cheminots de Saint-Ghislain.

En 35-3, les deux clubs gosseliens (RTCG et Kalypso) sont passés à la trappe mais les Gerpinnois de Sébastien Mottet et Guido Di Domenico poursuivent leur route.