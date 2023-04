"Oui, on s’est un peu amusé, explique le T1 Jérémy Prévost. L’attaquant est devenu gardien et inversement. Le niveau n’était pas top des deux côtés mais bon… C’était digne d’une fin de saison."

JS Erpion 3 - Sivry 0

Les Erpionnais terminent fort à domicile. "On a souffert en première période, avoue le coach Antony Moles. Mon gardien a sorti une grande prestation. Après la pause, on a eu la réaction qu’il fallait. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe et on a marqué les buts, contrairement à l’adversaire." "Il nous a manqué l’efficacité, peste le mentor des Chevrotins David Dartevelle. Si on avait concrétisé 50% de nos occasions, c’était 0-4 au repos. On finit à une belle septième place, c’est positif vu notre classement ces dernières années."

Chimay/Virelles 0 - Gozée 5 (forfait)

Beaucoup d’absents du côté chimacien. "À 8, c’était difficile de créer un onze de base correct", justifie Fabrice Meurant. En face, on aurait préféré rester en mouvement avant le tour final. "C’est certain que ce n’est pas l’idéal, je voulais donner du temps de jeu à pas mal de monde, souligne Michaël Versaevel. Heureusement qu’on a été prévenu assez tôt pour ne pas faire le déplacement pour rien." Grâce à ce succès par forfait, les Jaune et Noir terminent sur le podium.

Momignies 8 - Thuin B 2

La fête est totale à Momignies. "Je voulais garder notre brevet d’invincibilité à domicile, c’est chose faite, se réjouit David Gourisse. La première mi-temps m’a quand même déçu, comme si on n’avait pas la tête à jouer au football. On finit en beauté devant nos supporters. Un peu de repos fera du bien à tout le monde avant de démarrer notre chapitre en P3."

La Buissière B 2 - Forges 1

Les Glorieux s’inclinent pour leur dernière en championnat. Rudy Genova avait un effectif réduit à sa disposition.

"Leroy et Codden sont blessés, Nicolas Thibaut est en voyage, détaille l’entraîneur. On a mené 0-1 après deux minutes, puis on a perdu le fil. La Buissière a été costaud. De plus, on a évolué à dix pendant un quart d’heure. Rien d’alarmant en vue du tour final. Les blessés ont pu souffler et Karaca a rejoué une mi-temps."

Montigny 5 - Froidchapelle B 0 (forfait)

Les Rouges n’avaient pas assez de joueurs à disposition. Les Montagnards étaient déçus. "Une fête était prévue mais elle a été gâchée, note Fabian Sénéchal. Nos regards sont désormais tournés vers la saison prochaine."