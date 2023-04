Une montée en Régionale 1 méritée pour le RUSH Rugby sur-heure: "On commençait à tourner en rond en R2"

Fondé en 2014, le RUSH Rugby sur-Heure, qui évolue sur les terrains situés en face du château d’Ham-sur-Heure, est félicité de son travail et accède à la division supérieure: la Régionale 1. Pour son président, Geoffroy Simonart, c’est une montée méritée. "On frôle la montée depuis trois-quatre ans, et ici, on a eu l’opportunité de le faire. L’avant dernier match a été un déclic."