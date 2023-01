Deux Archers en noir-jaune-rouge

Après l’avoir remporté l’an dernier sur la petite distance, le duo d’athlètes de l’Arch, Yoan Golinveaux et Florian Howet, décide de remettre le couvert, sur la longue distance cette fois. "Nous nous isolons rapidement avec quatre équipes, sur un tempo très élevé. Sur certaines portions, on se retrouve parfois au sprint pour prendre la ‘pole position’ avant des chemins plus étroits. Une des équipes lâche un peu du terrain et nous parvenons à nous détacher. Nous perdons ensuite du terrain mais je parviens à rester positif, me sentant dans un grand jour à pied. Finalement, à deux kilomètres de l’arrivée, nous posons une grosse attaque qui nous permet de nous imposer avec une quinzaine de secondes d’avance un duo d’athlètes néerlandophones et trente secondes sur les champions de Belgique de l’an dernier, les deux frères, Matthias et Célestin Evrats", commente Yoan.

Dans la catégorie mixte, la victoire revient au couple dans la vie, Félicie Akkermans et Damien Aubertin, devant le duo d’un jour formé par Jonathan Fabry et la championne de kayak dinantaise, Lauranne Sinnesael.

"On débute par une petite erreur tactique, commence Jonathan. Dès le début du parcours, on se retrouve dans un chemin accessible à une seule personne et Lauranne, alors sur le vélo, ne parvient pas à dépasser. Je dois donc courir les deux premiers kilomètres sans pouvoir permuter. Le premier changement se fait dans une montée, ce qui ne nous laisse pas vraiment l’occasion de récupérer. Le premier duo mixte prend donc un peu d’avance, et nous nous bagarrons pour la troisième place. En fin de course, nous revenons sur eux, mais c’est trop tard pour la victoire. Un peu d’entraînement pour les transitions, et puis on pourra prétendre à un titre de Champion de Belgique", raconte ‘Kiki’, qui termine finalement à la seconde place, et décroche, avec Lauranne, le titre de vice-champion national.