Rien à perdre, tout à gagner

C’est parti pour le tour final et les équipes de P4H seront presque toutes en déplacement. Les Thudiniens de Bernard Livémont se rendront à Baulet, pensionnaire de P4G. Ce dernier a terminé deuxième ex aequo de sa série. Un adversaire coriace. « On sait que c’est une équipe agressive, prévient Bernard. Ils ont fini avec 75 points, nous avec 60 (NDLR : Baulet a joué 30 matches, Thuin 28). C’est quand même une différence à signaler. Il nous manque juste un tueur devant, on est la pire attaque du top 5. On est confiant malgré tout. » Ça passera ou ça cassera pour Thuin, qui a affronté Goutroux en amical mardi soir et perdu 3-0. « Ce n’était pas beau à voir, logique quand on n’a plus joué depuis trois semaines. Mais ça nous a remis les idées en place. »