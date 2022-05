Maintenant, la loterie!

Clap de fin sur le championnat 2021-2022 et trois des quatre participants au tour final ont fini la saison régulière sur une bonne note. Il manquait une victoire à Boussu-lez-Walcourt pour rafler la dernière tranche et la deuxième place du général. Il l’a fait. « Pourtant je n’ai pas aimé ce que j’ai vu sur le terrain, lâche le coach Marc Roelants. La première mi-temps était inacceptable. Peut-être un relâchement vu qu’on était assurés de tour final ? J’ai dit à mes joueurs que si c’était pour offrir un visage pareil la semaine prochaine, je reste chez moi ! » Ça a été mieux après la pause et les Boussutois ont su faire la différence. « Par rapport aux semaines précédentes, on a été en dessous de notre niveau. Mais on a atteint la barre des 100 buts et c’est Quentin Fievet, de retour d’une longue blessure, qui a inscrit le 100e. Tout un symbole. »