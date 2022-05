Buts: Balsamo (1-0, 10e), Patelli (1-1, 60e), Thery (1-2, 82e).

Cartes jaunes: Patelli, Villa.

MORLANWELZ: Wauty, Demeuldre, Villa, Boroczky, Balsamo, Babusiaux, Dimeo (87eBreyer), Piela, Barbet, Canaris (60eRamdani), Arslan (87eCamara).

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst, Boulanger, De Brabander, Thery, Gailliez, Namur, (84eRuffin), Geenen (45eCuche), Patelli, Arnould, Pétrisot (45eVirgili), Nicolay.

Johan Lardin et ses hommes entamaient leur ligne droite vers le maintien et le discours du coach était clair: "Il faut gagner nos deux prochains matches et nous allons attaquer pied au plancher, disposés en 4-2-3-1 ."

Le discours du coach était clair. C’est pourtant Morlanwelz qui ouvrait le score, des œuvres du numéro dix Dylan Balsamo. Les locaux dominaient ce début de rencontre de la tête et des épaules. Peu après le quart d’heure, les Solréziens commencèrent à sortir et Pétrisot héritait du ballon côté droit. Sa frappe passait de peu à côté du but défendu par Wauty.

Thery, le sauveur

Les Tuniques bleues prenaient confiance et se portaient résolument à l’attaque. En deuxième période, les hommes de Johan Lardin reprenaient le contrôle du ballon. À l’heure de jeu, Patelli délivrait les siens, en rétablissant l’égalité parfaite dans la rencontre, suite à un assist d’Arnould. Solre accentuait la pression en vue de planter le second but.

À un quart d’heure du terme de la rencontre, Cuche plaçait un heading dans le petit filet mais du mauvais côté du but. Ce n’était que partie remise car dans la foulée, Thery plaçait une demi-volée imparable, pour placer les Solréziens aux commandes. Solre l’échappait belle et prenait trois points précieux dans la course au maintien.