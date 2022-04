Le nouvel élan de Beaumont

"Le groupe accroche une place de barragiste. Il nous manque des informations concernant la suite de la saison. On a d’ailleurs une certaine crainte concernant la relégation, avec le sort des équipes qui évoluent aux échelons supérieurs."

Une dynamique à mettre en place

Les joueurs ont du mal à expliquer cette saison difficile. "On dispose d’excellents cadres dans le groupe. On a eu de nombreuses blessures. Le début de saison ne fut pas fantastique. On a eu du mal à se trouver avec le nouveau staff."

Beaumont a entamé sa mue cette saison. Le club a décidé de se relancer et de mettre en place une image plus jeune et actuelle.

"C’est dommage car il y a une belle motivation. On a mis en place un nouveau comité, pour ramener du dynamisme au sein du club. Avec la famille Lechat, on a pu faire une première réunion positive. La priorité est de mettre une nouvelle hiérarchie dans le club. Il y a eu une belle émulation. On sent que tout le monde a l’envie de bien faire."