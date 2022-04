Boussu a désormais son destin en main

On connaît tous les qualifiés pour le tour final. Thuin, Forges, Boussu-lez-Walcourt et Momignies prolongeront leur saison mais il reste encore deux inconnues à déterminer, à savoir la deuxième place du général et la troisième tranche. Les grands favoris pour tout rafler sont les Boussutois qui, après leur victoire face à Momignies et le nul de Forges contre Chimay, ont leur sort entre les mains. S’ils l’emportent à Gozée le week-end prochain, ils glaneront la tranche et chiperont la deuxième place à Thuin. " On a gardé notre brevet d’invincibilité à domicile , explique l’entraîneur Marc Roelants. Maintenant, on va essayer finir en beauté la semaine prochaine. Ce sera important aussi de conserver cette belle dynamique avant d’entamer le tour final. Ici, nous avons battu une autre équipe qualifiée, c’est toujours bon pour le moral. Quoi qu’il en soit, même si nous devions être éliminés au premier tour, notre saison serait déjà une réussite. Les objectifs ont été atteints. "