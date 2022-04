Sébastien Dechèvre, le caractère retrouvé

Pour gommer le manque d’expérience et, parfois, de caractère, Johan Lardin, le mentor des Petits Ponts, n’a pas hésiter à rappeler Sébastien Dechèvre. Un vieux (37 ans) serviteur a qui il a confié, dimanche, le brassard. "Pour l’expérience et pour remplacer un joueur parti en vacances, sourit-il. Cela fait plaisir car cela faisait quatre ans que je n’avais plus évolué en première provinciale. ici, je joue avec la P4, ce qui fait une grosse différence de tempo." Un écart gommé par Dechèvre grâce à son placement face, pourtant, à des clients comme Allan Navona et Julien Laurent. "Cela s’est bien passé même si l’opposition était très solide."

Symbole du réveil solrézien après deux défaites qui avaient installé une certaine pression dans un clan déjà qualifié pour le tour final mais pas encore sauvé mathématiquement, Sébastien Dechèvre demeure conscient de la supériorité de Monceau. Mais également de la bonne opération réalisée par les Tuniques Bleues. "C’est une unité très importante dans la course au maintien. Je suis persuadé qu’il va peser lourd et nous faire énormément de bien au moment d’aborder le tour final."

D’autant que s’annonce, déjà, un déplacement décisif à Montignies. Un nouveau derby dans lequel, cette fois, Johan Lardin et ses hommes auront énormément à perdre.