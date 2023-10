Le bois de Thuin est acquis par Sivry-Rance et deviendra le bois Paul Furlan

De nombreuses études

Ce projet était depuis très longtemps un sujet de discussions lors de "3e mi-temps" entre des représentants des deux communes. Sivry se disait amateur d’un bois "coupant des propriétés forestières voisines" et Thuin se plaignant des "difficultés de gestion étant donné la distance". Les deux se devaient de trouver un accord pour cette vente entre deux communes et l’ancien chef de cantonnement du DNF (Département Nature et Forêts) de Thuin, Philippe Baix a maintes fois été sollicité dans le cadre de différents projets.

Une dernière initiative de Paul Furlan

Alain Lalmant, échevin de Sivry-Rance et chargé de missions au DNF de Namur, a rapidement rappelé les différentes dates et difficultés rencontrées dans ce dossier. En 2016, une rencontre de "3e mi-temps" entre le bourgmestre de Thuin Paul Furlan et l’échevin chevrotin lance les bases d’une éventuelle vente. Les discussions avancent rapidement, un projet est présenté aux conseillers des deux communes en août 2018, une enquête publique lancée en mars 2019 et la décision d’acquisition est votée à l’unanimité par le conseil communal de Sivry-Rance le 4 avril 2019. La décision d’achat est votée le 8 novembre 2019 et le 10 décembre, l’administration communale de Sivry-Rance est informée par la Région wallonne que des subventions de 50% pour l’achat et 100% pour des travaux dans le cadre de Natura 2000 lui ont été octroyées.

Un arrêté annulé en 2020

Mais tout était trop beau. En mars 2020, l’arrêté d’octroi de la Région wallonne est annulé, Sivry-Rance sollicite l’avis du Conseil d’État en juillet et il faudra attendre 9 novembre 2022 pour que le Conseil d’État impose le respect de l’arrêté de décembre 2019. Il y aura encore des freins pour l’octroi mais finalement, Sivry-Rance peut maintenant introduire une demande de créance pour les 50% de l’achat se montant à 1 350 000€. Quant aux subsides pour les travaux, les négociations ont été relancées et on attend les décisions.

Reste maintenant à rattraper le temps perdu et les autorités communales avec l’aide des agents locaux du DNF vont organiser une battue aux sangliers qui causent de nombreux dégâts aux terrains voisins.

Pour cette séance particulière, la bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem était venue accompagnée par des membres de son conseil communal. Tous ont partagé un moment convivial après les signatures.