Dramatique accident pour une famille à Sivry-Rance : un couple et leur fille de 3 ans tués, la grande sœur gravement blessée

La voiture aurait dévié de sa trajectoire pour une raison encore indéterminée avant de percuter un poteau et de finir dans un fossé. Les trois personnes décédées ont été éjectées du véhicule. La fille de 6 ans est restée coincée dans l’habitacle et a dû être désincarcérée. Elle a été conduite à l’hôpital et son état était jugé préoccupant.

+ Bientôt plus d’infos