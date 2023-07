Beaumont: la pastomobile visitera les familles endeuillées

Du 31 juillet au 23 août

Le projet a mûri en équipe d’animation pastorale avec l’équipe d’accompagnement des familles en deuil. Cette action sera limitée aux familles endeuillées habitant l’unité pastorale et ayant perdu un être cher depuis mars 2020 (début du Covid). Un courrier a été envoyé aux familles concernées pour annoncer le projet et le programme proposé chaque journée. L’abbé Xavier Huvenne prendra aussi le temps d’une visite à domicile des veuves et des veufs.

La mission itinérante avec la pastomobile commencera le lundi 31 juillet, pour se terminer le mercredi 23 août avec une journée par clocher.

La mission commencera le 31 juillet à Erpion et se poursuivra dans les autres villages de l’entité de Froidchapelle: le 1er août à Fourbechies, le 2 à Vergnies, le 3 à Froidchapelle et le 4 à Boussu-lez-Walcourt. La semaine suivante, l’abbé sera à Grandrieu le lundi 7, puis le 8 à Sautin, le 9 à Montbliart, le 10 à Rance et à Sivry le 11 août. Le 14 août, la pastomobile s’arrêtera à Barbençon, le 16 à Leugnies, le 17 à Solre-saint-Géry et le 18 à Beaumont.

La mission sera ensuite à Thirimont le 21, Renlies le 22 et s’achèvera à Strée le 23 août.

Chaque jour, un temps de prière sera proposé à 9h (laudes) et à 18h (vêpres) dans l’église du village visité. Une messe est programmée vers 18 h 30, avant un dernier moment convivial.