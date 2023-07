Avec les mineurs de fond Comme c’est devenu une tradition, les fraternelles patriotiques de Sivry-Rance ont célébré la fête nationale en compagnie d’une délégation de l’Amicale des Mineurs des charbonnages de Wallonie et des sociétés patriotiques françaises voisines. Après le Te Deum et la chanson des corons, les délégations ont rendu les hommages et déposé des gerbes aux différents monuments de Rance.