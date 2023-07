Un atelier solidaire pour des Lovelybag

Des sacs postopératoires

C’est après une ablation du sein suite à un cancer et plusieurs opérations que Hedwige de Duve a conçu le projet d’un sac pour le transport des drains nécessaires après l’opération chirurgicale. L’idée suivante était de "de créer un collectif de personnes" pour fabriquer ces sacs. Il ne restait alors que la prise de contact avec les hôpitaux afin qu’ils soient "distribués gratuitement aux malades." Actuellement, 21 hôpitaux sont partenaires en Belgique francophone, dont l’ISPPC et le Grand Hôpital de Charleroi et l’association a des coordinateurs en région wallonne et également en France.

Depuis décembre 2020, 84 couturières bénévoles ont rejoint l’équipe Lovely Solidarity couvrant la Botte du Hainaut, Charleroi et l’entité de Walcourt. "Toutes ces bénévoles fonctionnent à leur rythme, sans aucune obligation de quantité à fournir ni de timing à respecter.", précise Christine Arnould.

Huit points de dépôt sont accessibles à ces bénévoles : les pharmacies Mathieu à Rance, Guisset à Beaumont et Ledoux-Therasse à Courcelles, les merceries Thonet à Chimay et Arbia à Erquelinnes, Veritas et Yves Rocher à Gerpinnes et le magasin de patchwork Valpatch à Fraire.

Une vingtaine de couturières ont participé à cet atelier à Sivry-Rance et les inscriptions se font via le site Internet de l’association: charleroi@lovelysolidarity.org ou +32 496 08 83 54