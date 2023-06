Un Bouchon 3 sous le soleil, à Sivry

Deux balades, un bouchon

Au programme de la journée pour les participants, deux balades dans les environs, d’une trentaine de kilomètres, avec des incursions de l’autre côté de la frontière comme Beaurieux, Clerfayt, Solre-le-Château et les barrages du Val Joly d’Eppe-Sauvage. Ces deux balades parcourent aussi les villages de l’entité de Sivry-Rance ainsi que Renlies et Solre-saint-Géry.

La volonté des organisateurs est de créer un embouteillage au centre de Sivry lors de la seconde boucle en empruntant un itinéraire menant du rond-point de l’hôtel de ville vers le cimetière de Sivry et retour vers le même rond-point en passant près de l’église. C’est le lieu de rassemblement pour l’exposition des véhicules et la foule des curieux est nombreuse pour l’événement.

Heureusement, police et gendarmerie veillent et s’efforcent de réguler ce flot de voitures vers leur bonne destination. Les képis doivent aussi assurer la bonne circulation sur la rue de L’Esclinchamps dans laquelle est situé un croisement des véhicules rentrant dans le village et ceux qui le quittent.

Avec un beau temps ensoleillé, les organisateurs du Bouchon 3 ont attiré non seulement un grand nombre de véhicules anciens à Sivry. De nombreux visiteurs, parfois avec une certaine nostalgie, sont venus admirer le défilé et l’embouteillage créé au centre du village de Sivry.

Un club dynamique

Créé le 20 février 2008, le Cercle des Véhicules Anciens de Sivry-Rance (CVASR) fête ses quinze années d’existence avec ce troisième Bouchon. Ses principales organisations sont des balades au fil des saisons que les organisateurs ont appelé "Balade des Primevères, du Muguet, des Moissons " ou encore "Ronde des Sorcières" pour la dernière de fin octobre. Le CVASR compte 120 affiliés et les balades rassemblent entre 50 et 60 participants.

Les membres du club participent également à des balades et des événements organisés à l’extérieur comme le salon Rétromobile de Paris, la Technoclassica à Essen ou les Belles Champenoises à Reims.

Un site Internet, www.cvasr.be, rassemble les activités du club, des reportages photos sur celles-ci et permet l’inscription aux organisations du club.