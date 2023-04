Le harcèlement abordé de façon ludique par les Maisons de jeunes

"Vendredi, tout est permis" est un clin d’œil à un jeu télévisé très prisé par les adolescents, il y a quelques années. Un événement annuel s’inspirant de ce jeu a rassemblé le temps d’une soirée sept maisons des jeunes (Florennes, Couvin, Frasnes, Chimay, Viroinval, Momignies et Beaumont) ainsi que le centre culturel de Sivry, le service Infor Jeunes de Couvin, les AMO Oxyjeune de Rance, les Jeunes 2000 de Florennes et le Centre de Rencontre et d’Hébergement de Viroinval. Le but de la soirée était de proposer aux jeunes un grand rassemblement ludique et citoyen afin de les conscientiser sur ce qu’ils vivent au quotidien.