Basé sur des témoignages de paysannes, ce spectacle Pouvoirs, une histoire de révolte joyeuse, conçu et interprété par Noémie Maughan, a montré par la danse et les voix enregistrées la vie quotidienne de ces femmes. On y a entendu des femmes parler de "leur vécu, de leurs pratiques, des freins rencontrés en tant que femmes dans leur installation ou la reprise de ferme et dans leur travail quotidien."

Les difficultés d’être Patronne

Lors des échanges qui ont suivi le spectacle, on a entendu Catherine, de Cendron, productrice associée à La Botte paysanne, expliquer les difficultés rencontrées lors de son installation il y a 13 ans. Il a fallu vaincre les réticences des voisins, le fait pour une femme de s’investir dans la terre comme patronne et finalement être acceptée comme productrice de produits locaux: "Depuis 13 ans, ma vie a complètement changé, j’ai peut-être pris 10 jours de congé. C’est un métier prenant qui nécessite une charge mentale et physique importante mais surtout relié au vivant."

Cette soirée à l’écoute des voix paysannes et féminines était organisée par le CADI (Chaîne Alimentaire Durable Intégrée) et Le Botte paysanne avec le soutien du Centre culturel local. Le CADI est un projet soutenu par le Parc naturel Viroin-Hermeton, Chimay Wartoise et la coopérative La Botte paysanne. Les buts de ce projet sont le développement et le soutien de l’offre et de la demande de produits alimentaires locaux. Il concerne 13 communes de l’Entre-Sambre et Meuse de Philippeville à Momignies.