SirBeauSEL se réunit Les responsables du Système d’Entraide Local de Sivry-Rance et Beaumont (SirBeauSEL) veulent multiplier les activités de ce SEL et proposent quatre réunions annuelles. Un SEL est un système d’échanges de services et de savoirs dans de nombreux domaines sans aucune rémunération: "Tu m’aides à réparer mon vélo, je t’offre un gâteau."