Une soirée de jeux entre amis Marine, Vincent et leurs amis viennent d’organiser une soirée "Jeu’Vrotine" sur le thème de jeux de société modernes. La taverne du Tri Bèneu a accueilli des familles et des groupes à la découverte de jeux un peu oubliés avec les consoles et autres smartphones. Tous ces jeux divers ont été amenés par les organisateurs ou prêtés par la boutique Lolipop de Chimay.