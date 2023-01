Rétro 2022 en Entre-Sambre-et-Meuse: novembre

Objectif: rêver collectivement à l’avenir du territoire, proposer et décider les grandes lignes directrices à suivre et les défis à relever pour les cinq années à venir. L’intergénérationnel, la solidarité, le bien-être, la cohésion sociale sont des thématiques récurrentes exprimées lors d’ateliers citoyens. Dès le mois de décembre, l’équipe du GAL lancera un appel à projets auprès des citoyens. Il faudra ensuite les sélectionner et les approfondir pour rédiger la stratégie de développement local durant les mois de février et mars.

Du côté du GAL de la Botte du Hainaut, on entreprend la même démarche, d’abord en exposant ses réalisations passées à Sivry, et en invitant associations et citoyens à rejoindre le mouvement. Là aussi, il s’agit de prolonger 20 ans d’actions innovantes de développement de l’économie rurale, avec l’appui de fonds régionaux et européen. L’initiative fait mouche puisqu’en décembre, trois autres Communes, Couvin, Viroinval et Philippeville, entament les démarches pour s’unir aux citoyens dans un tout nouveau GAL, qui développerait des initiatives en matière de mobilité, de transition énergétique, de circuits courts, d’écotourisme… Il leur reste trois mois pour peaufiner leur acte de candidature et espérer rejoindre un réseau européen d’acteurs du développement rural.