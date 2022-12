L’offre déposée par ORES lance finalement un débat, dans la Botte du Hainaut et à Couvin, sur le service de proximité offert par une petite intercommunale, l’AIESH, face aux mutualisations à grande échelle proposées par ORES, un géant, solide, de la distribution d’électricité.

Les bourgmestres des six communes affiliées à l’Association Intercommunale d’Électricité du Sud-Hainaut (Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay, Momignies et Couvin) doivent se prononcer. Les administrateurs de l’intercommunale sont également conviés à se pencher sur l’avenir de la société créée en 1925. Pour le faire en toute connaissance de cause, les responsables de l’AIESH et d’ORES informent à tour de bras. Le personnel de l’intercommunale se mobilise aussi, pour alerter sur le risque de voir leur emploi et surtout le service à la population diminués si l’AIESH était reprise par ORES.

L’emploi de proximité (51 personnes début février 2022), la capacité du réseau à recevoir une part croissante d’énergie renouvelable de l’AIESH emporteront la décision des mayeurs, confirmée par leurs conseils communaux à la mi-février 2022. Reste alors à passer le cap de l’avis de la CWAPE (commission wallonne pour l’énergie), qui doute de la conformité de l’AIESH aux exigences du décret et demande des explications complémentaires aux bourgmestres.

Ce qui est fait le 3 juin, mais ne convainc pas la CWAPE qui remet un avis négatif au ministre et lui conseille de conserver l’AIESH comme GRD pour un an seulement au lieu des 20 ans prévus.

Une dernière solution pour préserver l’AIESH sur son territoire: que les conseils communaux confirment officiellement le courrier des bourgmestres d’ici la fin de l’été. Cela donne lieu à des conseils convoqués en urgence pour transmettre la décision au gouvernement wallon. Celui-ci se prononcera finalement le 8 septembre, en faveur de l’AIESH qui conserve son titre de GRD pour 20 ans.

L'image: la démolition du château Thomas Philippe

Le château Thomas Philippe, à Cul-des-Sarts, une bâtisse remarquable de 1863, est en cours de démolition. Il fallait garder 80 m2 de façade mais des éléments de l’étage ont été abattus par erreur. Les travaux sont à l’arrêt, une solution est à l’étude, un nouveau permis demandé mais refusé… Le chantier est toujours en l’état en ce mois de décembre 2022.

Le curage de la Sambre

Depuis quatre ans, la Sambre attendait un curage. Barges et remorqueurs affluent sur la rivière depuis fin janvier entre Landelies et Thuin. 8 000 m3 de boues doivent être achenimées vers un centre de traitement liégeois.

Démission à Thuin

Le 1er février, le conseil communal de Thuin acte la démission du conseiller Philippe Bruyndonckx. Il se retire volontairement au profit du jeune Sébastien Haye, dans le but de rajeunir le cadre de son groupe IC.

Décès

Le 14 février, la rédaction de L‘Avenir Entre-Sambre-et-Meuse perd son plus fidèle correspondant. Charles Clocherieux est décédé à l’âge de 93 ans. Deux jours plus tard, le 16 février, c’est un autre monument de la vie locale, politique cette fois, qui décède. Charles Dupuis rend son dernier souffle le 16 février à l’âge de 72 ans. Il avait quitté la vie politique beaumontoise en 2018, après 5 mandats successifs de bourgmestre.

Tournage

Deux épisodes de la célèbre série télévisée "Les rivières pourpres" sont en tournage dans la région du Viroin.

Aulne

Le 19 février, une réunion de quartier fait le point sur les travaux sur le site de l’abbaye d’Aulne, parmi lesquels la création d’un parking public de 122 places dont le chantier doit débuter le 21 février.

Tragique

Le 21 février, trois jeunes (20, 22 et 23 ans) footballeurs des clubs de Nismes, Flavion et Malonne décèdent dans un accident survenu à Lesves au retour d’un match de mini-foot.

La crise Ukrainienne à Couvin

Le 24 février, la crise ukrainienne surgit en terre couvinoise, avec un projet controversé d’installation de l’enseigne russe Mere, sur l’ancienne zone industrielle.

La citation

"On m’a sali en m’accusant de ne pas respecter mes engagements, je tiens à rétablir mon honneur. Avec Caffonette tout est net" : Yves Caffonette (Thuin) au moment de rendre son tablier d’échevin.