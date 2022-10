Sivry-Rance: une expo sur la santé des rivières

Le projet de Développement d’une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse (DIADeM) a été développé via Interreg France-Wallonie-Vlaanderen (un programme de coopération territoriale européenne). Ce projet est porté par les universités de Reims Champagne Ardennes pour la France et par les universités de Namur et Liège pour la Belgique.