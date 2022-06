La ducasse de Sivry a retrouvé sa place

Dès la soirée de vendredi, les Chevrotins étaient de sortie avec un blind test orchestré par Jérôme Fromont, suivi d’une soirée animée par DJ Fuse. C’était bien parti et la journée du samedi n’allait pas être en reste avec un copieux menu, sportif tout d’abord avec le tournoi de football dans les installations de Sivry Sports. Autre compétition sportive, la pétanque que les amateurs disputaient à l’ombre des arbres des pistes chevrotines. Et pendant qu’on plaçait les boules, qu’on les tirait parfois avec rage, c’est toute la salle du conseil qui rendait hommage à un Chevrotin méritant, Christian Sol. Pendant ce temps, les différentes loges foraines proposaient leurs divertissements à des jeunes enfants heureux, accompagnés de parents et grands-parents tout aussi ravis. On profitait du soleil et des températures estivales et on avait bien raison car la journée du lendemain n’allait guère être coopérative du point de vue météorologique.

Une journée de m…, n’ayons pas peur des mots, qui allait forcément perturber quelque peu les activités programmées. La marche Adeps comme les concerts prévus animèrent quand même la cité chevrotine, tout le monde espérant un changement radical du ciel pour la dernière journée de fête du lundi de Pentecôte. Une journée avec en tête d’affiche la balade historique programmée par la Confrérie de la Gâte d’or pour découvrir les chemins de terre du coin sur 8 ou 12 km. Une journée heureusement agrémentée d’un beau soleil retrouvé. Autre attraction, de la musique avec les concerts de l’harmonie cellipontoise et de la fanfare royale communale de Sivry. La fête se terminait alors toujours en musique avec le concert Covermania mettant un terme à un long week-end festif de retrouvailles.