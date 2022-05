Sivry-Rance: pas d'accord sur le montant de l'aide à la jeunesse de Grandrieu

Il s’agit pour le conseil communal de déléguer, au collège, l’octroi de deux subventions complémentaires. La première est pour le club de foot chevrotin qui a eu des soucis d’éclairage et qui s’est chargé lui-même des réparations, vu l’urgence, avant de se faire aider financièrement par la Commune. L’autre coup de pouce est destiné à la jeunesse de Grandrieu pour l’organisation de sa ducasse.

Des échos différents selon la majorité et la minorité

Il faut savoir que, par mesure de sécurité, la salle communale de ce village n’est plus accessible. Cette structure va disparaître pour laisser place à une toute nouvelle maison de village. Habituellement, c’est dans cette salle communale que la jeunesse locale organisait sa ducasse. La chose devenue impossible, les jeunes se sont tournés vers la Commune pour un coup de pouce en vue d’installer un chapiteau.

Message bien reçu par le collège qui a octroyé une somme de 800 €. Et le bourgmestre Jean-François Gatelier de préciser que la jeunesse semble très satisfaite de ce coup de pouce communal.

Par la voix de Francis Biset, l’opposition ACE fait savoir que, pour elle, cette aide est bien insuffisante. Une information que l’opposition tient d’échos dont on lui a fait part. Mais étrangement, le Collège n’a pas entendu la même version. Alors un subside suffisant ou trop limité? Chacun dit qu’on lui a dit que… Des avis contradictoires dont on ne saura jamais le fin mot! Le maïeur précise quand même à l’opposition que ces subventions ont été votées en début d’année et ce à la majorité. Les cinq conseillers ACE s’abstiennent.

Ils s’abstiennent encore au moment d’approuver le compte communal 2021. Le directeur financier, Michel Poucet, est chargé de le présenter dans le détail. Aidé d’une projection, il s’attarde sur les chiffres en insiste sur leurs évolutions. La présentation est précise et suffisamment succincte pour ne pas noyer les membres du conseil communal sous un tsunami de chiffres.

Ces derniers sont encourageants puisqu’on enregistre, à l’exercice propre de l’ordinaire, un boni de 723432 €. Ce solde (ajouté à celui des résultats antérieurs de 554238 € et amputé d’un prélèvement de 250000 €) donne finalement un résultat global de 1027671 €. Il était de 535445 € l’an dernier.

Michel Poucet poursuit sa présentation en s’attardant sur quelques détails des recettes et des dépenses pour conclure que les finances de la Commune de Sivry-Rance pourraient se trouver plus mal. Aucune question ne surgit des bancs de l’opposition qui va cependant s’abstenir.