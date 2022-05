Je vais bientôt avoir 16 ans et j’habite Strée. Je termine ma 4eannée en menuiserie à l’ITCF à Rance. Fin avril, j’ai terminé à la 2emarche sur le podium du concours Défibois à Hornu. C’était un challenge dédié aux élèves du 2edegré du secteur construction. Il fallait exécuter un exercice de menuiserie sur base de plans et d’un cahier des charges. Très jeune, j’aimais déjà bricoler. J’ai été toujours été manuel. J’ai effectué des essais en boulangerie et en menuiserie et, finalement, c’est dans le bois que j’ai trouvé ma voie. Je ne reprendrai donc pas la boucherie familiale sur la place de Strée. Je possède déjà mon propre atelier de travail (super-équipé) juste en face de la boucherie de papa. Dans ce métier, le contact avec les gens me passionne, mais j’aime aussi constater la différence entre l’avant et l’après. C’est une satisfaction personnelle et une fierté de voir quand un travail est fini et réussi, comme la pose de châssis qui terminent une façade.

La menuiserie à l’Institut Technique, ce sera bien de l’histoire ancienne?

Hélas oui! En novembre, nous avons appris que la section allait bientôt arrêter. Il n’y aurait pas assez d’élèves pour poursuivre. Mes profs sont très affectés par cette décision. Ils m’ont dit qu’il fallait minimum cinq élèves par année pour laisser la section ouverte. Il n’y aura donc plus de 2edegré menuiserie.

Néanmoins, je vais pouvoir terminer mon cursus à Rance.

L’an prochain, je serai en 5, mais je suivrai les cours avec les élèves de 6. Et lorsque j’atteindrai la 6année, je ne serai plus que le seul élève d’une section qui avait pourtant une bonne renommée. Mais peu importe, je n’envisage pas de changer d’école. J’aurai en quelque sorte des cours particuliers. Je compte bien aussi faire ma 7année ici ou ailleurs. Au final, je serai le dernier élève à sortir de la section menuiserie dans 2 ans.