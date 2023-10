Habitat vert: le non de Froidchapelle bénéficiera-t-il à Philippeville ?

Certaines entités, c’est le cas de Froidchapelle, n’ont pas souhaité poursuivre vu les montants très élevés des travaux (NDLR: voir notre édition du 11 octobre). Elles laissent donc une part de subsides inutilisés, qui pourraient être redistribués aux communes qui poursuivent.

Dans un courrier du mois de juillet, le ministre avait évoqué cette possibilité, sans engagement. C’est dans ce contexte que le groupe Phil’Citoyen a déposé un point au conseil communal de Philippeville, demandant des éclaircissements sur la reprise de ces fonds libérés par Froidchapelle, mais aussi sur leur chiffrage exact.

Si la question est bien entendu cruciale pour Philippeville, qui pourrait récupérer quelques millions d’euros dans l’opération, on sent que le bourgmestre, Jérémy De Martin (Agir ensemble), ne souhaite pas se précipiter publiquement pour dépecer le cadavre encore chaud du projet de Froidchapelle: "Ce projet d’Habitat vert, il avait été fait en concertation avec les autres communes. Et je pense que Froidchapelle n’a pas abandonné de gaieté de cœur. Par respect pour eux pour le moment, je ne vais donc pas soutenir votre point".

La question reste néanmoins en suspens, notamment au Parlement wallon. Le bourgmestre a d’ailleurs tenu à remercier le conseiller d’opposition Vincent Dujardin (Écolo) tout en écorchant la communication de Phil’Citoyen: "Je tiens à souligner, Vincent, que tu avais dit en conseil que tu ferais remonter le problème aux députés Écolo et tu as tenu parole puisqu’une question écrite a été déposée le 6 octobre en ce sens au parlement. Ta démarche me semble plus pertinente pour faire avancer le dossier que d’autres qui font des posts sur Facebook."

L’éventuelle redistribution de Froidchapelle, combinée avec la taxe "domaines" évoquée par le conseil permettrait de limiter l’impact du projet sur les finances communales, dans une mesure encore à chiffrer.