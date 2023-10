Doische: délit de fuite après un accrochage avec un piéton

Cette maman a lancé un appel à témoin sur Internet, pour pouvoir remercier le conducteur d’un tracteur qui s’est arrêté et est venu en aide au jeune homme blessé: "Ce Monsieur a montré que l’être humain peut être bon".

Quant aux circonstances de cet accident, elles sont plutôt clairement établies: Anthony et son ami revenaient de Givet à pied et marchaient tous deux à l’extrême gauche de la chaussée, faisant donc face aux usagers qui arrivaient en sens inverse. Le tracteur circulait aussi vers Doische et a été dépassé par une Nissan Navara de couleur grise, ce qui est confirmé par les débris retrouvés sur les lieux. C’est lors de cette manœuvre de dépassement que le Nissan a percuté Anthony et l’a projeté dans le fossé. Le 4x4 a ensuite poursuivi sa route sans s’arrêter.

"Anthony dit ne pas souvenir de grand chose, confie sa maman, tout au plus sait-il que sans l’intervention de son ami pour l’écarter de la chaussée, le bilan pourrait être beaucoup plus grave". Il souffre de contusions de d’une luxation de l’épaule.

L’appel lancé a déjà permis de retrouver le conducteur du tracteur, une bonne chose pour Anthony et sa maman qui ne tarderont pas à prendre contact avec lui pour le remercier comme il se doit.

Quant au chauffeur de la Nissan Navara grise qui a pris la fuite, il n’a toujours pas été identifié. La police Hermeton et Heure poursuit les recherches.