Rance: une famille décimée dans un accident, trois morts

Plusieurs automobilistes ont avisé les secours de la gravité des faits, ils signalaient aussi qu’une personne avait été éjectée.

Trois personnes éjectées

Arrivés sur place, les ambulanciers, urgentistes et pompiers trouvent d’abord un jeune enfant coincé sous la voiture et un homme éjecté non loin de là. Rapidement, des recherches approfondies permettent de découvrir un second corps, celui d’une dame, mais aussi celui d’un tout jeune enfant. Il s’agit des parents, Michaël et Géraldine, mais aussi de leur petite Lily-Rose, âgée d’à peine 2 ans. Malgré tous les efforts déployés, il fallait se rendre à l’horrible évidence: tous les trois ont succombé à leurs trop graves et importantes blessures.

Coincée sous la voiture

Coincée sous la voiture, la première fille du couple, Mya, âgée de 6 ans, était toujours prisonnière des tôles tordues. Après la désincarcération, Mya sera transportée dans un état jugé très préoccupant par les secouristes.

Le bourgmestre de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier, tout comme le Parquet de Charleroi, confirme cette information et précise que les causes de cette perte de contrôle sont toujours inconnues.

Selon nos confrères de Sudpresse, Géraldine Moreau et Michaël Georges habitaient Rance depuis quelques années, mais étaient originaires de Beaumont.