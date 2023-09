Florennes: un contournement controversé

Déjà avant la situation actuelle, on pouvait voir que les accotements étaient utilisés lorsque deux véhicules se croisent. C’est notamment pour cette raison que la vitesse y est limitée à 30 km/h et que les véhicules de plus de 7,5 tonnes y sont interdits, hormis les bus du TEC. Mais force est de constater que la déviation engendre quelques soucis de circulation au vu de remarques et observations des usagers. Ils sont plusieurs à avoir pris en photo un poids lourd qui empruntait la déviation. D’ailleurs pas plus tard que la semaine dernière, un camion s’était retrouvé sur le flanc.

Lundi, c’est un bus du Tec de la ligne vers Charleroi qui a glissé au fossé. Tout le flanc droit étant dans la végétation, c’est par la fenêtre du conducteur que tous les occupants ont quitté l’habitacle.

La Commune annonce qu’un feu tricolore chargé de réguler la circulation en alternance sera bientôt mis en place, et l’entreprise en charge des travaux procèdera bientôt à l’empierrement des bas-côtés dans les passages difficiles. Il faudra donc encore faire preuve de patience et de prudence.