Un recours contre le refus du permis du centre commercial

Appelé F’lip Park, ce dossier avait suscité deux pétitions lors de l’enquête publique, réunissant plus de 2200 signatures au total. On retrouve les observations des citoyens dans les considérants de la décision régionale, mais surtout l’avis du fonctionnaire des Implantations, qui, entre autres nombreux considérants, "ne comprend pas comment le potentiel commercial d’une commune peuplée de 9 381 habitants (chiffres au 1 er janvier 2023) comme Philippeville a pu augmenter de 18 000 m 2 nets en cinq ans (et ce alors que les chiffres de l’IWEPS montrent que la population de la commune a augmenté de 152 habitants entre 2017 et 2022, soit une augmentation de 1,64%) malgré les crises que le secteur a traversées avec la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l’inflation généralisée et la création d’un nouveau centre commercial à Couvin, à moins de 20 km, d’une surface commerciale nette de 14 700 m 2 ."