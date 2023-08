Plusieurs blessés dans une grosse collision entre Strée et Beaumont: 2 ambulances sur place

Jeudi matin, une collision frontale s’est produite sur la N53, entre Strée et Beaumont. Pour une raison qui reste à déterminer, une voiture immatriculée en France et un véhicule belge se sont percutés frontalement. La voiture française s’est immobilisée avec l’arrière dans le fossé. Malgré une roue avant arrachée, la Renault belge a terminé sa course dans un champ bordant la chaussée.