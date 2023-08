Philippeville: des voitures victimes de vol et de vandalisme en marge de la Chinelle

Plus loin, la même bande s’en est prise à la signalisation routière, arrachant les panneaux et balançant les barrières Nadar dans les fossés. Dimanche matin, le propriétaire de la voiture découvrait le triste spectacle et en avisait la police présente sur les lieux.

Plusieurs vols

Par ailleurs, durant la nuit de samedi à dimanche, on a forcé une voiture stationnée sur le site. La propriétaire est désespérée, car on a emporté son ordinateur qui contenait des travaux scolaires destinés à être rendus d’ici quelques semaines. De l’argent liquide a aussi été dérobé. Plainte a été déposée à la police locale Hermeton et Heure.