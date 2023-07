À la visite d’un bunker oublié, à Jamagne

Les avions anglais, les Mosquitos, étaient faits de bois pour échapper aux radars, et survolaient un par un la région pour repérer les installations allemandes. Et c’est pour déjouer ces repérages que cette fausse piste a été mise en place, avec un éclairage comme les vraies pistes et des faux avions.

Le bunker avait pour objectif de commander les balises d’une piste d’aérodrome fictive, afin de tromper les aviateurs anglais et les inciter à larguer leurs bombes sur Jamagne plutôt que sur Florennes. Sur place, des câbles électriques en témoignent encore, dans la tourelle d’observation.

Un leurre de courte durée

Malgré ce plan stratégique, Jamagne ne sera jamais bombardé car, sans doute avec l’aide de la résistance, les Anglais eurent tôt fait de déjouer ce leurre. Roland Charlier, historien florennois passionné de cette période allemande autour de la base de Florennes, relate qu’un rapport des alliés mentionne, quelques jours plus tard à peine, que l’avion de reconnaissance avait identifié cette fausse piste ainsi qu’un faux avion éclairé.

Lors d’une visite ce samedi, par petits groupes, les participants sont descendus dans ces installations sommairement dégagées pour y découvrir deux salles et l’accès à la tourelle d’observation, via les échelons métalliques. "Il reste encore fort à faire pour nettoyer, réhabiliter et mettre en évidence ce vestige historique", disent d’une même voix Nicolas Clinaz et Christiane Chermanne. Avis aux bonnes volontés, de nombreux déchets encombrent encore les lieux et un nettoyage et désherbage des environs proches sont nécessaires.