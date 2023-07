Couvin-Philippeville: Guillaume "le Taciturne", destructeur de châteaux

Les places fortes de Mariembourg (1542-1546), Charlemont-Givet et Philippeville (1555) ont bien tenté de verrouiller le passage. Mais la France a fini par les obtenir par les Traités des Pyrénées de 1659 et de Nimègue en 1678.

Dans l’entourage de Charles Quint

Né le 24 avril 1533, Guillaume d’Orange fait partie de l’entourage de Charles Quint qui confie, en 1544, le gouvernement des Pays-Bas à sa sœur Marie de Hongrie qui donnera son nom à Mariembourg. En juin 1554, Charles Quint s’inquiète de la présence de trois armées françaises sur les frontières des Pays-Bas.

L’une d’entre elle, qui campait dans la région de Laon, s’avance vers Maubert-Fontaine en faisant croire qu’elle veut attaquer Avesnes dont la garnison est renforcée. Au dernier moment, elle bifurque sur la droite et envahit Chimay, Glageon, Trélon, Couvin, Fagnolle, le château de Hauteroche (Dourbes) et Mariembourg qui capitule après quelques jours.

Pour riposter à cette invasion française, Charles Quint confie une armée au jeune Guillaume d’Orange, alors âgé de vingt-deux ans. Il arrive au camp de Givet fin juillet et, le 19 août, il se présente devant les châteaux de Fagnolle, Couvin et Boussu-en-Fagne défendus par les Français. Après quelques résistances, ces petits forts finissent par se rendre. Le prince d’Orange en traite les garnisons avec humanité. Il fait sauter ces châteaux et rentre dans son camp le jour même.

Naissance de Philippeville

Sur ordre de Charles Quint, Guillaume d’Orange s’attache ensuite à chercher un nouvel emplacement pour bâtir une seconde forteresse. Il quitte Givet le 3 septembre et s’installe à Surice qu’il quitte le 6 par manque d’eau. Il établit ensuite son camp à Neuville qui constitue une position avantageuse pour surveiller Mariembourg. Voyant que les Français se préparent à ravitailler Mariembourg, il décide de renforcer la garnison de Sautour. Mais il semble préférable à Charles Quint de s’en tenir à la construction d’un fort qui doit empêcher les Français d’entrer dans le pays.

Le 28 septembre, Guillaume d’Orange campe à Echerennes et, le 1er octobre 1555, il jette les bases de ce qui deviendra la forteresse de Philippeville. Rapidement, il fait aménager des maisons et des granges pour entreposer le matériel et les munitions. Le 17 janvier 1556, le colonel de Schwendi y fait entrer ses troupes. Le jour même, Guillaume lève le camp pour se rendre à Oignies.