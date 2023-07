Un bus sur la ligne 132 Charleroi-Couvin, du 12 au 27 août

À Jamioulx et Cour-Sur-Heure, le gestionnaire du chemin de fer remplacera huit aiguillages en bois par des aiguillages en béton plus résistants et nécessitant moins d’entretien. Entre Cour-Sur-Heure et Jamagne, 7 km de rails seront remplacés par des longs rails soudés qui permettront une plus grande fluidité de la circulation des trains. À Berzée, le ballast sera renouvelé. Enfin, à Philippeville, Infrabel modernisera plusieurs éléments de l’infrastructure ainsi que les quais.