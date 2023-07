Philippeville: des photos d'enfants nus recouvertes de peinture noire

Mais des images exposées sur la Plaine du Quartier Brûlé semblent avoir choqué certains. Elles sont l’œuvre d’Alain Laboile et présentent ses enfants nus en train, la plupart du temps, de jouer innocemment. Ces images ont été exposées aux quatre coins du monde par ce photographe réputé.

Toujours est-il que six de ces 30 photos, montrées au Quartier Brûlé, ont été en partie recouvertes de peinture noire pour cacher une partie du corps des enfants, comme pour marquer une profonde désapprobation par rapport à leur nudité. Sur Facebook, certains internautes sont outrés par ces photos de jeunes nus, rappelant même, sans nuance, l’affaire Dutroux dans la foulée.

"Pudibonderie mal placée"

Un point de vue que ne comprend absolument pas Olivier Rayp, un des initiateurs du Phestival avec le centre culturel. "C’est navrant parce qu’il s’agit de pudibonderie mal placée, réagit-il. Il n’y a rien de malsain dans ces photos à l’esthétique magnifique de par la lumière et les cadrages. Ce qui est malsain, c’est de voir du mal dans ces clichés. Il s’agit d’images des six enfants du photographe, Alain Laboile. Dans cette famille un peu bohème, ils ont l’habitude de jouer nus. Avant d’exposer ces images au public, il leur demande systématiquement la permission et ce qu’ils en pensent. C’est une démarche artistique qui se déroule dans le respect de tous."

Olivier Rayp explique que la question avait d’ailleurs été abordée avant le début du Phestival. "Personne dans le comité n’avait perçu de problème dans ces tirages, reprend-il. Nous avons alors décidé de présenter l’œuvre de cet artiste reconnu dans son intégralité. Nous misions sur l’intelligence du public. Mais certains n’ont pas compris cette démarche. Et s’ils ne l’ont pas comprise, tant pis ! Ils peuvent regarder ailleurs, mais certainement pas empêcher le public de les admirer et de les apprécier. Je rappelle que, malheureusement, il y a des choses beaucoup plus choquantes à la télévision ou dans les pubs."

De son côté, la Ville de Philippeville s’est également offusquée du sabotage de cette exposition. "Ce geste déplorable nous attriste profondément, car il remet en question les valeurs de partage, d’expression artistique et de respect qui sont au cœur de notre communauté", peut-on lire sur le site de la Ville.

Une plainte déposée

En tant que présidente du centre culturel, Martine Warnon-Deschamps a personnellement été déposé plainte à la police. "J’espère que cela incitera certains à ne pas réitérer ce geste, insiste-t-elle. Nous avons bien l’intention de replacer ces œuvres quand elles auront été nettoyées, ce qui ne sera pas facile tant le ou les auteurs ont insisté avec leur bombe de peinture noire. C’est de la pure dégradation d’une œuvre artistique qui, en outre, met à mal le travail de bénévoles et qui permet de mettre en valeur notre Ville. La démarche du photographe, qui est aussi papa, est pourtant bien expliquée sur le site du Phestival. Si cela dérange, il suffit de ne pas regarder. À ma connaissance, cette exposi tion n’a pas connu ce type de problème ailleurs. J’espère que ce problème ne se représentera plus."