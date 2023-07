Du pollen pour scanner la santé de la biodiversité

Depuis trois ans, des milliards d’échantillons ont été recueillis par les abeilles dans un rayon d’un peu plus de 1,5 km. Le système utilisé permet de récolter bien plus de types de substances que celles qu’on peut retrouver dans le miel. "C’est dans ce pollen qu’on retrouve les divers polluants, on peut y retrouver par exemple plus de 510 pesticides ou les métaux lourds, mais aussi identifier la biodiversité et ses carences", explique Bach Kim Nguyen, fondateur de BeeOdiversity. Il explique aussi qu’il est parvenu à déterminer que 50% des plantes identifiées sont des espèces indigènes. Les autres espèces prolifèrent au printemps à la faveur du jardinage.

Moins de pesticides

L’analyse des résultats a aussi permis de constater que le nombre d’espèces de plantes a augmenté en trois ans, passant de 63 espèces à 80. La finesse des analyses permet même de déterminer les périodes ou les coquelicots sont plus présents, où le nombre de roses a augmenté sur le territoire, mais a aussi permis d’identifier la présence de la Balsamine de l’Himalaya. Autre point positif: au niveau des pesticides, les matières identifiées étaient moins présentes et en moins forte concentration.

Les conclusions de cette étude, c’est que les actions menées en matière d’augmentation de plantations indigènes et les sensibilisations menées envers la population et les agriculteurs ont porté leurs fruits. "On pourrait encore augmenter les plantations, réfléchir aux aménagements paysagers et à la gestion de l’entretien des espaces verts", dit-il en s’adressant au bourgmestre Jérémy De Martin et à son échevin Jean-Marie Delpire présents dans la salle, mais aussi à tout particulier qui pourrait ne pas tondre toute sa pelouse par exemple.