Philippeville: de nouveaux bancs déjà victimes de dégradations

Depuis quelques temps, ces bancs souffrent et sont déformés. La cause ? Sans doute la combinaison de plusieurs facteurs: la chaleur qui ramollit le matériau composite, les ados qui utilisent ce banc comme un trampoline (au vu de son élasticité), et le manque d’aménagement d’un pied intermédiaire sur la longueur de l’assise. Le résultat, les bancs ont adopté une forme qui incite au rapprochement de ses utilisateurs… Difficile en effet de rester sagement de son côté avec une telle inclinaison.