Philippeville : Justin et Marie-José, main dans la main depuis bientôt 71 ans

Ce premier jour remonte à loin, très loin. "On se connaît depuis qu’on est tout petit", dit Marie-José. Enfants, ils se croisaient régulièrement dans le village de Doische dont ils sont originaires. À l’époque, Justin avait déjà un petit faible pour la jeune fille qui vivait à deux pas de chez lui. Et c’est tout naturellement qu’il a avoué ses sentiments… sur les quais de la gare. "J’attendais le train à Florennes pour aller suivre ma formation de garde malade, il m’a abordée et il a fait sa déclaration. Quelques jours plus tard, j’ai reçu une lettre qu’il m’avait écrite", explique madame.

Aujourd’hui encore, ils sont les seuls à connaître le contenu de cette correspondance. "C’est secret", glisse Justin le romantique, dévoré du regard par son épouse.

La plus grande fierté de ces éternels amoureux ? "Être restés fidèles", disent-ils de concert. Marie-José déclare avoir trouvé la perle rare en la personne de Justin, un homme dépourvu de défaut. "Il m’aidait dans le ménage, il s’occupait des enfants, il faisait la vaisselle", précise-t-elle. Une chose peu courante au début des années 50 où la répartition des tâches était bien plus liée au genre qu’aujourd’hui.

Dans une résidence depuis 10 ans

Le 4 juillet 1952, Marie-José et Justin se disent oui à la Commune de Surice puis à l’église, le lendemain. Ils vivront là-bas jusqu’à ce monsieur se reconvertisse dans la métallurgie à Vireux, près de Givet. Un choix de carrière synonyme de retour à Doische pour le couple. Justin et Marie-José y ont élevé leurs quatre enfants.

Il y a une dizaine d’années, les amoureux ont entamé un nouveau chapitre de leur histoire commune en allant vivre dans la résidence Vauban à Philippeville. Un choix de raison. "Nous ne pouvions plus rester seuls à la maison", confie Justin, avec une pointe de regret dans la voix.

Et s’ils occupent la même chambre, ils ne se réveillent désormais plus dans les bras l’un de l’autre. "C’est la première fois qu’on a dormi dans des lits séparés", explique Marie-José. Malgré ce chamboulement et les aspects liés à la vie en collectivité, le couple explique avoir su conserver une part d’intimité. "Tous les matins, on s’embrasse", explique Justin. Et sa femme de renchérir: "On demande toujours comment se sent l’autre ?"

Avec l’âge qui avance – Madame a 90 ans et Monsieur fêtera bientôt ses 91 ans – ils ont appris à vivre autrement. L’envie irrépressible de se blottir contre l’autre a fait place à d’autres moments complices tout aussi intenses.

Tellement d’ailleurs que le vœu le plus cher des amoureux est que cela dure toujours. "Je voudrais qu’on soit centenaire, avoue Justin. Je voudrais qu’on soit ensemble en étant bien, comme maintenant, sans souffrance."