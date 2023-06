Le parquet de Namur pointe le nombre d’appels : 16 appels en trois jours. “J’étais sous l’effet de l’alcool, je n’étais plus moi-même. Pourquoi les avoirs appelés eux ? Je ne sais pas”, explique le prévenu. “Monsieur se souvient des appels mais pas des raisons”, enchaîne son avocat.

La situation du prévenu s’est améliorée depuis ces faits. “Je ne bois plus et je suis une semaine sur huit en hospitalisation programmée. J’ai un traitement médicamenteux et un suivi psychologique. ” Une expertise mentale avait été réalisée pour déterminer la responsabilité pénale de l’intéressé. Elle n’a pas mis en évidence de trouble mental au moment des faits.

Vu tout ce qu’il a déjà mis en place et son évolution favorable, le ministère public ne s’oppose pas à une peine de probation autonome. Jugement le 28 juin.