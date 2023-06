La maison est devenue "un vrai petit hameau"

"Il a construit sans permis sa maison sur d’anciennes ruines", situe Stéphane Herbay, pour le procureur du Roi. "Cela a été régularisé par le ministre." Par contre, aucun feu vert administratif n’a été donné pour les autres constructions qui se sont multipliées ces dernières années. "C’est devenu un vrai petit hameau", décrit le représentant du ministère public. "Et ces bâtiments ne sont pas à anodin. Il y a des hangars sur plus de trente mètres." Nicolas a été marchand de vieux métaux et il doit aussi abriter ses engins lourds.