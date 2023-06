Philippeville : il utilisait des Kinder Surprise pour son trafic de stupéfiants

Le dealer est poursuivi pour avoir mené son petit trafic dès novembre 2020. “Ses clients le contactaient par une application cryptée qui laisse le moins de traces possible. Quand les commandes étaient passées, ils se présentaient devant chez lui et recevaient leur marchandise dans un Kinder Surprise que le dealer lançait par la fenêtre. L’acheteur le renvoyait avec l’argent”, précise le parquet de Namur.

Autre particularité dans cette affaire : le dealer est aussi poursuivi pour escroquerie. Le cannabis retrouvé à son domicile lors de la perquisition était en réalité du CBD. Le parquet de Namur considère qu’il trompait ses clients à qui il faisait croire qu’il s’agissait de marijuana, avec un taux de THC qui permet un effet psychoactif. “Deux personnes affirment cela mais ils savaient très bien qu’il s’agissait de CBD. Ils disent ça pour me mettre dans le pétrin”, indique le prévenu.

Pour tous ces faits, trois ans de prison sont requis par le parquet de Namur. Le jeune homme se trouve en détention depuis février 2023 pour ne pas avoir réalisé deux peines de travail de 150h et 200h. Les peines de prison subsidiaires de 20 mois et 2 ans ont donc été mises à exécution. “Ces peines expireront en avril 2026”, précise son avocate, qui plaide le sursis le plus large possible dans ce contexte.