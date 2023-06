50 bougies pour la Calamine à Philippeville

Les festivités ont débuté dès vendredi, par un repas et des retrouvailles entre les anciens enseignants et une petite partie un peu plus protocolaire. Ce samedi dès 9 h, le public est invité à participer à un rallye principalement destiné aux voitures anciennes. Dès 11 h, les portes de l’école seront grandes ouvertes afin de découvrir les différentes formations qui y sont organisées, pour rencontrer les professeurs, et découvrir le travail réalisé par les élèves. La journée se terminera par un blind test musical des cinq dernières décennies à 17 h. Durant toute la journée, des animations sont prévues ainsi qu’un bar et de la petite restauration.