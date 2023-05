Philippeville: passation de pouvoir entre André De Martin et son fils Jérémy (vidéo)

Dans son dernier discours en tant que bourgmestre, André De Martin a évoqué ses 40 ans de politique communale, ainsi que sa présidence du CPAS de 1989 à 2018. Pendant ces cinq mandats, l’institution a connu une augmentation de son personnel, passant d’une dizaine à plus de 200, notamment grâce à la création d’une crèche et d’une maison de repos.

Hommages

Parmi les réactions de ses collègues de la majorité, on a souligné son franc-parler et son approche parfois particulière de la diplomatie. Certaines de ses expressions récurrentes sont ressorties: "Je sais que je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même" ou encore "Non mais… Vous ne comprenez pas ce que je veux dire." Les hommages ont été nombreux, et on a pu sentir en filigrane une rétrospective de la vie politique de Philippeville, qui n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Jean-Marie Delpire (MR) a souligné que, bien qu’étant parfois partenaires et parfois adversaires, ils n’avaient même plus besoin de se parler pour se comprendre. Bruno Berlemont (PS) a évoqué un moment particulier qui s’est déroulé il y a quelques mois: "Autour d’un café, en tête-à-tête, nous avons vidé notre sac, nous avons dit ce que nous avions à dire, et cela m’a beaucoup soulagé." Comme de nombreux autres conseillers, il a mis en avant le travail acharné d’André De Martin en déclarant: "Ce que personne ne pourra te retirer, c’est ta grande capacité de travail et les énormes sacrifices que tu as consentis tout au long de ta carrière."

Quant à Jérémy De Martin, non sans émotion, il a exprimé son respect pour la carrière politique de son père, qui a été marquée par des réussites et parfois des déceptions, mais toujours avec conviction, engagement et intégrité.

Le nouveau bourgmestre a également fait part de son optimisme pour l’avenir de Philippeville et de sa volonté de travailler avec l’équipe en place.

Il a souligné que le changement ne signifie pas une révolution complète, mais il apportera un regard neuf, ses propres convictions et une approche légèrement différente…